Piso sadsad pa more! P57.43 vs US dollar

Sumadsad ang palitan ng piso sa pinakabagong all-time low nito kahapon at maaaring bumagsak pa dahil mas malaki na ang inaasahang lalabas na dolyar sa bansa kaysa papasok.

Nagbukas ang piso sa palitan na P57.35 sa dolyar nitong Biyernes, Setyembre 16, na mas mahina kaysa sa P57.16 na pagsara nito noong Huwebes.

Ang pinakamalakas na halagang itinala ng piso ay P57.32 at dire-diretso nang bumagsak sa P57.44 bago magsara sa P57.43, ang pinakamababa nito sa kasaysayan.

Umabot sa $900.66 milyon ang nagpalitan at ang piso ay nag-average sa P57.363.

Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), $8.4 bilyon ang dolyar at iba pang foreign currency na lalabas sa bansa ngayong taon, mas malaki kaysa sa naunang inaasahan nitong balance of payments (BOP) deficit na $6.3 bilyon.

Ang BOP ang talaan ng lahat ng pumapasok at lumalabas na dolyar at iba pang foreign currency sa bansa magmula sa remittance, import, export, investment, at mga foreign loan at binabayad sa mga ito.

Kapag ito ay negatibo o nasa deficit, mas maraming dolyar ang lumalabas sa ekonomiya kaysa pumapasok na isa sa mga dahilan kung bakit humihina ang piso. (Eileen Mencias)