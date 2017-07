Piso-pisong ambag kay VP Leni

Naka-isang milyong piso na ang Piso Movement na nagtutulak sa “Piso para sa laban ni Leni” na layong suportahan ang election protest na isinampa laban kay Vice Pesident Leni Robredo.

Ang Piso Movement ay pinamumunuan nina Nina Lim Yuson at Paulynn Sicam.

Natuwa ang grupo sa desisyon ng Presidential Electoral Tribunal (PET) na bigyan ng dagdag na panahon si Robredo na bayaran ang natitirang P7 Million na bahagi ng P15 Million na ipinadedeposito sa kanya dahil sa kanyang counter-election protest laban kay dating Sen. Ferdinand “Bongbong” Marcos.

“As of July 11, the donation has totaled P1,000,000. An independent auditor is onboard to tally the contributions,” ayon sa nasabing grupo.

Hindi tinanggap ni Robredo ang nakalap na pondo ng Piso Movement dahil bawal sa mga public officials na tumanggap ng donasyon mula sa pribadong grupo.

Naghain ng petisyon ang grupo nina Yuson at Sicam sa Supreme Court (SC) na tumatayong PET, para tanggapin ang kanilang malilikom na pera bilang pambayad sa deposito ni Robredo.

“Nang mabalitaan namin kung gaano kalaki ang dapat bayaran ni VP Leni sa protesta at alam naman nating hindi siya kasingyaman ng kanyang kalaban, nag-usap-usap kami na mabuting mag-ambag kami sa kanyang protesta. Tutal, boto natin ang tinatawag ni Marcos na pandaraya,” ani Yuson.