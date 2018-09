Piso patuloy ang paghina kontra dolyar, papalo na sa ₱54

MULI na namang humina ang palitan ng piso kontra dolyar dahil sa pagbaba ng stocks sa merkado kaalinsabay ng pangamba ng mamumuhunan sa mabilis na pagtaas ng inflation rate sa bansa.

Kahapon, nagsara ang piso sa P53.923 kontra dolyar, pikamababa sapol noong Disyembre 2005, ayon sa data ng Bangko Sentral ng Pi­lipinas (BSP).

Sa Philippine Stock Exchange (PSE) Index, bumagsak din ang stocks sa 1.4 porsiyento sa naitalang 7,532.57.

Sabi ni BSP Governor Nestor Espenilla, bukod sa mataas na inflation rate, ang paghina ng piso ay nag-ugat din umano sa serye ng mga hindi naasahang pangyayari tulad ng ‘demand’ ng dolyar mula sa mga importer.

Kumpiyansa namang itong makakabawi ang piso sa mga susunod na buwan dahil sa pagda­ting ng remittances mula sa OF ngayong papalapit na ang Christmas season.

Samantala, iniha­yag ni Department of Finance (DOF) Secretary Carlos Dominguez na magiging ‘moderate’ ang inflation sa bansa oras na ipatupad ng pamahalaan ang ilang hakbang na magpapaba sa presyo ng ilang pangunahing bilihin.

Sabi ni Dominguez, ang ‘counter-inflation’ plan ay ang pagpapataas sa suplay ng bigas, isda at asukal. Matatandaan na tumaas ang inflation ng 6.4 porsiyento nitong Agosto, pinakamataas sa nakalipas na isang dekada.

“We believe that when the measures take effect, the inflation rate increase will be mode­rated,” sabi ni Dominguez sa isang statement.

“A committed effort from government in the agriculture sector to boost supply of key pro­ducts and introduce po­licy reforms will bring down prices for all Fi­lipino families,” dagdag pa nito.