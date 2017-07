Piso Para kay Leni naka-P4M na

Sa loob lamang ng 22 araw ng Piso Para sa Laban ni Leni, nakaipon na ang apat na milyong piso ang mga supporters ni Vice President Leni Robredo.

Ang pondong nalilikom ng grupo ay para sa laban ni Robredo kay dating Sen. Bongbong Marcos na naghahabol ng protesta sa pagkatalo noong 2016 VP elections.

Isang nagngangalang ‘Bong’ na mula sa Bolinao, Pangasinan ang lumuwas pa sa bayan mula sa liblib na barangay para mag-ambag, habang isang nagngangalang ‘Tina’ naman ang nagbawas sa kanyang savings upang tulungan ang Bise Presidente.

“Coraline, another supporter, pledged to donate as soon as her pension arrived. Other supporters spent hours in line at banks to make their deposit, but considered every minute of waiting as worth it because it was protecting votes for VP Leni,” ayon sa Piso para sa laban ni Leni group.

Karamihan sa mga nagdonate ay P100 pababa ang kanilang ibinigay na donasyon kaya sa loob lamang ng 22 araw ay nakalikom na ang grupo ng halos P4 Million.

May kulang pang P7 million si Robredo na kailangang maideposito sa Presidential Electoral Tribunal (PET) para umusad ang kanyang kontra-protesta laban sa mas maperang si Bongbong Marcos.