Piso movement kay Leni, naka-P1M na

Nakalikom na ang Piso Movement na nasa likod ng “Piso para sa laban ni Leni” ng isang milyong piso para suportahan sa gastusin si Vice President Leni Robredo sa pakikipaglaban nito sa botong ibinigay sa kanya ng taumbayan noong nakaraang eleksyon.

Ito ang napag-alaman sa nasabing grupo na pinamumunuan nina Nina Lim Yuson at Paulynn Sicam na ikinatuwa ang desisyon ng Presidential Electoral Tribunal (PET) na bigyan ng dagdag na panahon si Robredo na bayaran ang natitirang P7 million na bahagi ng P15 million na ipinadedeposito sa kanya dahil sa kanyang counter-election protest laban kay dating Sen. Ferdinand “Bongbong” Marcos.

“As of July 11, the donation has totaled P1,000,000. An independent auditor is onboard to tally the contributions,” ayon sa nasabing grupo.

Sa ngayon ay may pending mosyon ang grupo nina Yuson at Sicam sa Supreme Court (SC) na tumatayong PET, para tanggapin ang kanilang malilikom na pera bilang pambayad sa deposito ni Robredo.