Pipila sa mga saad ni Duterte, natuman na – Andanar

Natuman na ni Presidente Rodrigo Duterte ang pipila sa mga gisaad niini alang sa nasud atol sa iyang kampanya.

Gitumbok ni Presidential Communications Operations Office (PCOO) ang pipila sa mga natuman sama sa kampanya sa iligal nga drugas nga nagpadayun ug daghang nasikoo ug namatay sa mga anti-drugs operation.

Matud niya nga mikunhod ang kriminalidad matag tuig kun itandi kaniadtong nga wala.pa milingkod ang Presidente niadtong 2016 samtang ang kampanya batok sa graft and corruption miubos og 12 ka puntos subay sa Transparency International.

Bisan gani ang peace and order, matud ni Andanar, nahatag sa Presidente, avig pagmatuod niini ang pagratify sa Bangsamoro Organic Law.

“Illegal drugs nakikita naman ang mga nahuhuli araw-araw, criminality ay year on year bumabagsak kumpara noong 2017. Pagdating sa anti-corruption, plus 12 points ang ibinaba ayon sa Transparency International at itong peace and order ay nai-deliver na rin ng Presidente,” matud ni Andanar.

Gawas niini, miingon ang kalihim nga daghang mga bag-ong balaod nga gipirmahan ni Presidente Duterte nga mapahimudsan sa katawhan.

Lakip niini ang gipalapdan nga maternity leave, ang bag-ong balaod sa Social Security System ug ang Universal Health Care program.

“Kamakailan pinirmahan na ang expanded maternity leave, tapos dineliver din ang SSS Law, tapos ang Universal Health Care Law kung saan 100% ng mga Pilipino ang makakatanggap na ng health care at noong nakaraang taon ang free education. Sobra-sobra na ang nai-deliver ng Pangulo,” dugang pa ni Andanar.