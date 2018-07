Pipila ka PDP- Laban solon nagpla ong mobalhin sa Partido ni Mayor Sara

Gibutyag ni House Deputy Speaker Rolando Andaya nga iadunay pipila ka kongresista nga gikan sa ruling party nga PDP-Laban ang nagtinguha nga motapon sa Hugpong ng Pagbabago (HNP).

Ang HNP usa ka regional party nga gilangkuban ni presidential daughter ug Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio.

Matud ni Deputy Speaker Rolando Andaya, ang planong subay sa malampusong pagbutang ni Pampanga Rep. Gloria Macapagal-Arroyo isip Speaker.

Gipasabot sa mga kongresista nga pipila ka magbabalaod ang dismayado tungod kay gibaliwala sa PDP ang mga probinsiya nga ubos ni kanhi Speaker Pantaleon Alvarez.

Ilang gireklamo ang mga latecomers sa ruling party mao na himoun ang nahimong provincial o regional leaders.

Matud ni Andaya, dinhi usab nagsugud ang aslom nga relasyon sa pipila ka kongresista ni Alvarez.

“A lot of members in the PDP-Laban eventually voted for [former] Speaker Alvarez. But nang lumaki na kasi ‘yung partido… nagkaroon ng disenfranchisement ‘yung mga congressmen dahil ang mga naging provincial leaders or regional leaders were those who were latecomers. Shall we say [some] congressmen felt that they were boxed out or kept in the dark. Doon pa lang nagkalamat na ‘yung relasyon eh,” pagpasabot ni Andaya.

“Kami ‘yung sumuporta rightfully so kung meron mang sisisihin ‘yung congressman, siguro ‘yung feeling nilang binoto nila for Speaker na dapat [prinotektahan sila]. [There were] mass oath-takings all over the provinces at the same time you had mass disenchantment ng mga

congressmen that were left out or made to play second fiddle na lang dahil doon sa mga pinili nilang provincial chairmen. Doon nagsimula ‘yung pag-aasim ng relasyon [kay Alvarez],” matud ni Andaya.