Pipila ka netizen mikuwestiyon sa pag tangtang sa 300 ka kawani sa PAL

Pipila ka netizen ang nakapangutana sa kalit nga pagtangtang sa trabaho sa moabot 300 ka kawani sa Philippine Airlines (PAL) tungod sa alkansi nga nasinati niadtong 2019, subay sa hulga sa coronavirus outbreak.

Matud sa statement sa PAL, ang pagtangtang sa 300 ka kawani gikinahanglan ilabi na ubos sa balaod dili nila mapugos ang mga staff nga mag-leave nga walay bayad sa outbreak sa COVID-19.

“Philippine Airlines is pursuing business restructuring to increase revenues and reduce costs. The streamlining will strengthen the company in the wake of losses sustained in 2019, aggravated by the ongoing travel restrictions and flight suspensions to areas affected by COVID-19,” matud ni PAL spokesperson Cielo Villaluna.

Anaa sa P8-billion ang alkansi sa PAL sa unang siyam ka buwan niadtong 2019, samtang P3.5 billion usab niadtong 2018.

Ang mga mataktak nga kawani, matud ni Villaluna, ipaubos sa voluntary separation initiative alang sa mga matangtang sa iilang kompanya.

Samtang pipila ka netizen dili kombinsido sa rason sa PAL, nga usa ka kanhi kawani ang miingon adunay nahitabong layoff sa milabay nga tuig ug usa siya sa natangtang.

“Every year ha… kaka-one year lang namen from retrenchment .. meron nanaman this year,” matud ni Grace Pacifico.

Samtang matud sa usa ka netizen sa Twitter nga unta mga top executive lang sa PAL ang tangtang sa sweldo aron dili mawagtangan sa trabaho ang moabot sa 300 ka kawani.

“Why don’t their executives take a pay cut instead?” matud ni @titanimarklee.

Niadtong 2015 nanguha usab ang PAL og moabot sa 117 empleyado, hinungdan sa business restructuring. (jess campos)