Pipila ka flight kandelado: Eroplano paingon sa Japan milapas sa NAIA runway

Wala makaluoad ang usa ka eroplano nga paingon unta sa Japan gikan sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) human kini molapas sa runway, Sabado sa buntag, Disyembre 14.

Matud sa gipagawas nga statement sa Manila International Airport Authority (MIAA), misubra ang pagliko sa Jetstar Asia flight GK40 hinungfan nga milapas ang front ug right landing gear niijib sa safety area sa runway mga alas-2:32 sa kadlawon.

Luwas hinoun ang tanang 140 ka pasahero niini ug gibalik sa NAIA Terminal 1.

“As of this time, the aircraft is now out of the grassy area and being prepared for towing to a nearby aircraft maintenance center. Simultaneous clearing of the runway and repair of damaged runway lights are now in progress. We hope to resume operations soon,” Matud ni MIAA general manager Ed Monreal.

Samtang , gibalhin lang una ang tulo ka flight nga motugpab unta sa NAIA ngadto sa Clark International Airport sa Pampanga. iiji ang mosunod:

Cebu Pacific flight 5J269 gikan sa Xiamen

Cebu Pacific flight 5J580 gikan sa Cebu

Air Asia flight Z2889 gikan sa Seoul

Kanselado usab ang ubang flight tungod sa aberya nga nahimo sa Japan-bound plane:

5J488 Bacolod-Manila

5J901 Manila-Caticlan (Boracay)

5J902 Caticlan (Boracay)-Manila

5J553 Manila-Cebu

5J554 Cebu-Manila

5J325 Manila-Legazpi

5J326 Legazpi-Manila

5J506 Manila-Tuguegarao

5J507 Tuguegarao-Manila

5J659 Manila-Tacloban

5J660 Tacloban-Manila

5J379 Manila-Cagayan de Oro (Laguindingan)

5J380 Cagayan de Oro (Laguindingan)-Manila

5J487 Manila-Bacolod