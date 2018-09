Piolo tagos sa puso ang b-day message kay Iñigo

Tagos sa puso ang mensahe ni Piolo Pascual sa 21st birthday ng anak niyang si Iñigo na ipinadama niya sa kanyang Instagram. Hindi niya akalaing sa edad ni Iñigo eh may sarili na siyang mga achievement sa showbiz.

“Looking at you makes me wanna ask the Lord what I’ve done to deserve a son like you…

“Everyday is a new discovery with you and seeing you tread your own path just makes me feel proud knowing there’s still more to conquer and a lot of milestones to be reached…one thing I know for sure, a lot of people will get to see and experience your world class talent…it only gets better from here…

“I don’t have to remind you that I’ll be here every step of the way and I’ll always be your biggest fan. I love you very much and may the good Lord grant your heart’s desire and more…Matt 6:33 happy birthday son,” mensahe ni Piolo sa anak.

Sa totoo lang, may hit song ng Dahil Sa ‘Yo si Iñigo at full pledged lea­ding man na siya sa movie na ginagawa ngayon. Take note na sarili niyang kayod ang achievements sa showbiz at never naging stage father sa kanya si Piolo, huh!

Jong ng North Cotabato delikado sa ‘The Clash’

Delikado ang lagay ng Clasher na si Jong Madaliday ng North Cotabato dahil nu’ng magkasakit siya eh hindi siya nakakanta sa harap ng mga judge ng The Clash. Naging automatic ang pagiging bahagi niya sa bottom two.

Sa interview kay Regine Velasquez-Alcasid sa 24 Oras, kapag hindi pa siya nakakanta eh malabo na siyang mapabilang sa sampung Clashers na magbabakbakan sa pagalingan hanggang sa finals.

Ang makakalaban ni Jong ay ang magaling sa biritan na si Lyra Nicolob na Soul Sistah ng Davao para masungkit ang huling slot para malaman ang Top of the Clash.

Nakakakaba nga lang ang bawat twist kada episode ng singing search ng Kapuso Network, huh!