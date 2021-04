Piolo, Regine tinawag na imoral ng komedyana

Inamin ni Asia’s Songbird Regine Velasquez-Alcasid na hindi naging madali sa kanya ang paggawa ng mga love scene kahit pa ang kasama niya sa eksena ay si Piolo Pascual.

Inamin niya ‘yon sa online premiere ng restored at digitally remastered version ng 2007 box-office hit nila ni Papa P na “Paano Kita Iibigin” sa KTX.ph.

“You know those kissing scenes, the lovey-dovey scenes, the bed scenes… they are not easy to do. As a matter of fact, they’re very, very uncomfortable to do,” sabi ni Regine.

Pero nairaos naman daw niya ang kanilang intense love scenes dahil malaki ang tiwala niya kay Piolo.

“You need to trust your partner. ‘Yung chemistry hindi mo mape-fake ‘yon,” say pa niya.

Mismong si ABS-CBN Film Restoration head Leo Katigbak ay nagulat sa dami ng love scenes nina Regine at Piolo, pero hindi naman daw awkward tingnan.

At pambubuking pa ng co-star nilang si Eugene Domingo.

“Noong nagsimula namang maghalikan, hindi na tumigil, ‘di ba? Jusko ang mga ito, imoral!” hirit ni Eugene kina Regine at Piolo.

Isa rin sa mga na-reveal sa premiere night ay ang pagpapalit ng ending ng pelikula dahil hindi raw afford ng production ang insurance nina Regine at Piolo.

Anyway, ang “Paano Kita Iibigin” ang kasalukuyang pinakamalaking digital premiere ng restored films sa KTX.ph. Palabas pa rin ito sa Sagip Pelikula Festival ng KTX.ph. (Dondon Sermino)