Piolo pantasya ni Sunshine

Katulad din ng ibang mga artista na nagiging Kapamilya, si Piolo Pascual din ang nakangiting sagot ni Sunshine Dizon nang matanong ito kung sino ang gusto niyang makita sa bakuran ng ABS-CBN at the same time, makasama ngayong isa na siyang Kapamilya.

“Siyempre si Papa P, ‘di ba? Hahaha! At noong time na active rin si John Lloyd (Cruz), kasi ang galing-galing ng mata niya.”

Sabi rin niya, “Natutuwa rin ako kina Angelica Panganiban, Ketchup. Kumbaga, I got to know them to our org., yung AKTOR, but I’ve worked with Ketchup nang mag-second unit director ako. Nag-meet lang din kami through zoom, but because of our organization, nakagaanan ko na sila ng loob.

“Parang siyempre, maiisip mo rin, ang sarap katrabaho ng mga ito, parang ang kalog nila, chill, ganyan.”

At kung papalarin dahil matagal na raw niyang hindi nakatrabaho ang malapit na kaibigan na si Iza Calzado, sana raw ay makatrabaho niya rin ito ngayon na pareho na sila ng network.

Nagkataon naman nga o sinadya na pareho silang mga galing Kapuso nina Janine Gutierrez at maging ni Paulo Avelino ang mga bibida ngayon sa Marry Me, Marry You.

Nang malaman niya ang casting, ano ang naging reaksiyon niya?

“Sabi ko kay Perry, go!,” natawang sagot ni Sunshine.

“Na-excite ako kasi, I mean hello, for the longest time, parang hindi mo naman maiisip na makakatrabaho mo si Cherry Pie Picache. At fan nga rin kasi ako ng director, si Direk Dwein. Eh, siya pala ang nagsulat ng Exes Baggage e, malaking factor sa akin yun kasi, kilig na kilig ako sa movie na yun nina Angelica (Panganiban) at Carlo (Aquino). Kaya no’ng sinabi nila na si Direk Dwein (Baltazar), sabi ko, Perry, go!”

Si Janine naman daw, masaya siya na makakasama itong muli dahil dati na silang nagkasama. At ang unang teleserye rin daw ni Janine sa GMA, magkasama sila.

Masaya si Sunshine sa bago niyang network at excited lang daw siya kung ano ang nag-aabang sa kanya sa future. Pero, isang bagay na nilinaw nito nang makausap namin, wala raw siyang problema o sama ng loob from her former network. In fact, naging maayos daw ang pagpapaalam niya at winish din siya ng maganda ng mga ito, including her former bosses.

Dave Bornea mabenta sa mga bading

Nakausap namin ang Kapuso star na si Dave Bornea at nalaman namin na naging COVID-19 positive rin pala siya nitong March 2021.

Makokonsider raw niyang asymptomatic siya dahil wala naman daw siyang ano mang symptoms na naramdaman, pero dahil kasama raw niya sa bahay ang iba pang mga kaibigan niya from Cebu at mga dancer din, umalis daw muna ang mga ito at nag-isolate siyang mag-isa sa bahay.

Si Dave ang leading man ni Pauline Mendoza sa GMA afternoon prime na “Babawiin Ko Ang Lahat Sa Akin” at natutuwa ito dahil kahit pandemic, may mga work pa rin daw na pumapasok.

May movie rin siya, ang “Ang Huling Baklang Birhen” under Direk Joel Lamangan, na leading man siya ni Edgar Allan Guzman.

At speaking of “bakla,” aware na aware ang leading man ni Pauline na marami ang nagpapantasya sa kanya. Hindi nito itinanggi na nakatatanggap ng mga indecent proposal dahil na rin siguro sa mga hubad na katawan niyang pino-post sa social media.

Katuwiran ni Dave, “Kaya lang naman po ako nagpo-post, summer kasi, mainit.”

May mga nagpipresyo raw sa kanya o tinatanong siya kung magkano price niya. Hindi naman daw nao-offend si Dave dahil para sa kanya, it’s also a form of admiration.