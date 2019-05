Piolo, Ogie tsinugi sa ‘Home Sweetie Home’

Neighbors pala sa isang village near BGC (Bonifacio Global City) sina Solenn Heussaff at Toni Gonzaga.

Sabi ng isang friend ni Solenn, hindi pa raw nakikita ng sexy actress/singer sa village nila si Toni, pero ang mister yata niya na si Nico Bolzico, nakita na ang misis ni Paul Soriano.

Pero kahit hindi pa raw nagkikita sina Solenn at Toni, pinadalhan naman ng huli ang una ng flowers bilang pag-welcome sa kanila ni Nico sa village na ‘yon.

Madalas nga palang mag-post si Solenn sa kanyang Instagram account (@solenn) ng videos kung saan ay nagte-training/tumatakbo siya around the village.

Hindi nga lang pala si Solenn/Nico at Toni/Paul ang taga-showbiz na nakatira roon.

Matagal na ring naninirahan sa village na ‘yon si Pops Fernandez.

Actually, isa ang original Concert Queen sa mga unang tumira sa village na ‘yon.

Enjoy rin doon si Pops na kung minsan nga ay naglalakad din around the area dahil may mall din na sobrang lapit sa kanila.

Speaking of Toni, sa Saturday ay may mala-king pagbabago na sa “Home Sweetie Home” sitcom ng ABS-CBN at siya pa rin naman ang pangunahing character, pero makakasama na ang sister niyang si Alex Gonzaga, si Vhong Navarro, Rio Locsin, Edgar Mortiz at iba pa at may Extra Sweet na rin sa title.

Wala na raw si Piolo Pascual, Ogie Alcasid, Sandy Andolong at iba pa. Inusisa ko kahapon si Manay Lolit Solis kung nakaapekto ba sa alaga niyang si Sandy ang pagtanggap nila ng “Dahil Sa Pag-ibig” afternoon series ng GMA-7 kaya hindi na ito isinali sa “Home Sweetie Home: Extra Sweet”?

“Hindi naman, kasi parang minsan-minsan na lang din nagte-taping si Sandy. Hindi rin naman exclusive sa Dos si Sandy, kaya naghanap ako ng work for her at nagkataon na sa GMA-7 may available na work.

“Kahit naman si Boyet (Christopher de Leon), hindi rin naman exclusive sa kahit na anong network, kaya kung saan may trabaho, nakakagawa sila. Now, may Dos siya (Love Thy Woman), kaya doon naman siya at si Sandy ang sa Siyete,” sey ni Manay Lolit.

Richard type sumisid sa Florida

Ka-text ko noong Monday si Sarah Lahbati, at sinabi niyang medyo busy sila ng lovey-dovey niyang si Richard Gutierrez sa pag-eempake. Kagabi kasi, umalis pa-Florida, USA si Richard kasama ang twin-brother na si Raymond Gutierrez para sa event doon ng Omega watch.

Feeling ko ay ang diving gears ni Richard ang ineempake nila ni Sarah dahil sabi ni Raymond, gustong mag-extend ng twin-brother niya dahil magda-diving nga. Si Raymond naman, sa Mia- mi Beach ang punta.

Ang next destination daw nila sa end of the month ay sa Turkey, kung saan may isa na naman silang event na pupuntahan. Ang bongga!