Piolo, Maja, Liza nagbigay ng pag-asa, inspirasyon sa mga kapuspalad

Sanib-puwersa ang pinakamalalaking bituin ng Star Magic sa paghandog ng mensahe ng pag-asa sa pag-awit nila ng kantang “When You Believe” na alay nila para sa kababayan nating patuloy na naaapektuhan ng COVID-19.

Kasama sa mga nag-record ng kanta mula sa kanilang mga tahanan sina Piolo Pascual, Maja Salvador, Liza Soberano, Shaina Magdayao, Darren Espanto, Denise Laurel, Klarisse De Guzman, Vina Morales, at iba pang Star Magic artists.

Maganda itong ginagawa ng Star Magic dahil ginagamit nila ang impluwensya ng kanilang mga artista para makatulong sa mga nangangailangan. Nakakatuwa na kahit mula lang sa kanilang mga tahanan, nakakapagbigay pa rin sila ng inspirasyon sa mga tao.

Ipinakita rin sa music video ang mga taong nagkaroon ng COVID-19 mula sa iba’t ibang panig ng mundo at naka-survive mula sa sakit. Ibinahagi nila na maaari pa ring maipagpatuloy ang buhay basta’t manalig lang tayo.

Bukod sa mga tinig ng mga bituin, may bible verses din na kasama sa video gaya ng “If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer” na mula sa Matther 21:22 at “I will never leave you nor forsake you” na mula naman sa Hebrew 13:5.

Una nang nagsama-sama ang Star Magic artists sa isang video kung saan nagbigay sila ng panalangin para sa mga apektado at nagsasakripisyo ngayong panahon ng krisis. (Dondon Sermino)