Piolo, Maja ‘banned’ na sa ABS-CBN

Ngayong nasa Cignal TV na rin ang Kapamilya Channel, masasabi na talagang nawala lang ang logo ng ABS-CBN, pero ang lahat ng ipinagmamalaki nitong mga show ay napapanood na nga sa mainstream TV network.

Mula umaga, hanggang sa TV Patrol at mga teleserye hanggang sa The World Tonight, buhay na buhay ang mga ABS-CBN show.

Marami tuloy ang nagtatanong kung ano ngayon ang silbi ng pagbebenta ng maraming timeslot ng TV5 sa Brightlight Productions at pag-produce nito ng sariling shows?

Kumbaga raw kasi, ito na sana ang chance ng TV5 (who also owns the Cignal Cable) to recoup or makabawi sa bilyones na nalugi dito during the time na i-re-launch nila ang Kapatid Network noon, pero with this development, mukhang mahirap na itong gawin.

Or baka naman daw nangangarap ng gising ang mga taga-Cignal na ngayong sila na ang number one cable network ay nasa kanila na ang kaharian ng pagdomina sa mga TV show?

Hindi kaya kumuha ng batong pamukpok sa sariling ulo ang Cignal TV company?

With this development, balitang hindi basta uupo na lamang si dating Cong. Albee Benitez without hearing from the big bosses of TV 5.

Ang latest chika naming nakuha ay may mga pagkuwestyun na ang hanay ng Brightlight na sa simula pa lang daw ay naghahanap na ng bonggang support mula sa Kapatid network para ma-boost at mapalakas ang mga show nila.

At dahil dito, balita ring ang mga artist na nagtatrabaho ngayon sa Brightlight Productions ay parang “semi-banned” na sa ABS-CBN shows and projects.

So, bawal na sina Piolo, Maja, Dimples, Ian, Beauty sa Dos?

Talking of “ganti-ganti,” and “loyalty?”

Which brings us to remembering the exact words by a top executive from GMA-7, and it goes, “marunong kaming makuntento sa sarili naming teritoryo.”

Kanino ngayon ang huling halakhak?