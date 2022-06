Piolo, Lovi serye nakakakilabot

Kinalibutan ang mga nanood ng Filipino adaptation ng “Flower of Evil” nina Piolo Pascual, Lovi Poe noong June 25, 26.

Unang eksena pa lang ay pasabog na agad kung saan nakagapos si Piolo sa swimming pool at iniligtas siya ni Lovi.

Pinuri ng netizen ang tambalan nina Piolo at Lovi, pati na ang magandang cinematography ng palabas.

Ayon kay @myenchante, “Napanood ko yung pilot episode kagabi at masasabi kong hindi nagkamali ang ABS-CBN at @DreamscapePH sa pagpili ng mga gaganap dahil nakita ko naman kung paano dalhin nina @piolopascual_ph at @LoviPoe ang bawat eksena kaya bumagay talaga sa kanila ang Flower of Evil adaptation.”

Saad naman ni @jasly21, “I just finished watching the original one and have started viewing the adaptation by ABS CBN/ Dreamscape. And I must say, superb ang cinematography ng Flower of Evil – Philippine Adaptation. Pls watch and support.”

Sa kanilang mga IG story naman ay pinakita nina Piolo at Lovi na lubos silang nagpapasalamat sa mga tumangkilik sa unang dalawang episodes sa pag-share ng komento ng viewer.

Bukod naman sa premiere ng “Flower of Evil,” isa pang pasabog ang inilabas ng Dreamscape Entertainment nitong weekend. Ipinakita na rin nila ang unang poster ng iWantTFC series nina Lovi at Janine Gutierrez na “Sleep With Me” na mukhang maghahalikan. (Dondon Sermino)