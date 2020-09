Piolo, Catriona mapapanood din sa TV5

Usap-usapan na nga ngayon, na bukod daw sa programa nina Billy Crawford at Luis Manzano, gagawa rin ng show sa TV5 sina Piolo Pascual at Catriona Gray.

Nasabi noon ni Piolo na ayaw na niyang mag-teleserye, at mas okey sa kanya ang variety show na lang. Kaya perfect para sa kanya ang show na ito with Catriona. Sina Catriona at Piolo ay parehong talent ng Cornerstone.

Eh, di ba? Si Catriona ay isang mahusay na singer, at magaling na host din. Siguro, kailangan lang ni Catriona na hasain ang pagsasalita ng Tagalog, para mas maka-relate sa kanya ang mga fan, o ang masa.

***

Dimples, Beauty magkakabugan sa Singko

Mababasa rin sa Kapamilya Online World FB and Twitter account na magsasama rin sa isang sitcom sina Ian Veneracion at Dimples Romana, ha! Ang bongga nito, kung matutuloy talaga. Pero, hindi rin pakakabog ang karibal ni Dimples, dahil pati raw si Beauty Gonzales ay mapapanood na rin sa Kapatid Channel, at sina Yen Santos at RK Bagatsing naman daw ang makakasama niya, na ang kuwento ay tungkol sa pagtataksil.

Ay, bongga pala dahil matapos ang Kadenang Ginto nila sa ABS-CBN na kung saan ay matinding tarayan ang ginawa nila, tuloy ang kabugan nila sa Singko, pero magkaibang show nga lang. Abangan na lang kung sino sa kanilang dalawa, o alin sa magkahiwalay nilang mga show ang mas tatangkilikin ng mga fan?

Anyway, diumano ay si Mr. Albee Benitez nga ang prodyuser ng mga nabanggit na TV show na mapapanood nga raw sa TV5. So, abang-abang na lang ang mga fan, ha!