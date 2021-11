Piolo bet maka-collab ni Paolo

Naimbiyerna kaya ang mga fan ni Piolo Pascual kay Boy Love actor Paolo Pangilinan?

Nag-tweet kasi si Paolo na kasama niya si Piolo sa photo, at ang mensahe ay, ‘Abangan ang bagong BL starring: Ang Dalawang Papa P. Charot!’

Of course, obyus naman na joke lang `yon. Pero, sineryoso kaya `yon ng mga fan ni Piolo, at nakaramdam ng galit sa baguhang aktor, na open naman sa pagiging gay.

Noong sinubukan ko kasing hanapin ang Twitter account ni Paolo, heto na ang nakalagay…

‘The account you are trying to view has been suspended!’

Anyare kaya? May mga fan kaya ni Piolo ang nag-report?

Pero teka lang, ang alam ko, iisa ang management team nina Piolo at Paolo, di ba? (Dondon Sermino)