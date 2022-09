Piolo absent sa party ni Inigo

Nagpa-watch party si Inigo Pascual at ang pamilya niya sa US para sa pilot telecast ng US series niya sa Fox, ang “Monarch”, na pinagbibidahan ng award-winning actress na si Susan Sarandon.

Sa Instagram ay iniyabang ni Inigo ang mga larawan na kuha sa bahay niya sa Los Angeles. Naglagay ng malaking screen sa poolside na parang drive-thru theater ang dating, kung saan kanya-kanyang puwesto ang pamilya at mga kaibigan niya.

Naghanda pa ng salu-salo sa kanilang pagtitipon, na may nakasabit na “congratulations”.

“Ever since I was doing school plays and choir performances as a kid, my family was always the loudest, and proudest in the room. It felt so good watching with them last night in the house where I grew up in. Love you guys with all my heart!” sabi ni Inigo.

Kulang nga lang ang okasyon dahil wala ang ama niyang si Piolo Pascual.

“Papiyo, I know you were celebrating with us last night,” sabi niya.

Nasa Pilipinas si Piolo na abala sa kanyang showbiz career at

