Pinuwersa ni Zamora? Mga guard sa Greenhills sisibakin – Ejercito

Binahagi ni dating Senador JV Ejercito ang natanggap niyang “sad news” habang naglalakad sa Greenhills Shopping Center sa San Juan.

Ayon daw sa mga security guard, hanggang Hulyo 15 na lang sila mananatili sa trabaho.

“Safeguard 2 be replaced by another security agency because of pressure from LGU,” saad ni Ejercito sa Twitter nitong Huwebes, Hulyo 9.

“200 guards out of work during Pandemic. Wrong time,” aniya pa.

Ang San Juan local government unit (LGU) ay pinamumunuan ni Mayor Francis Zamora.