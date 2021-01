Pinto ng Aces bukas kay Vic

UMAASA pa rin ang Alaska na magbabago ang isip ni Vic Manuel at muling pumirma sa team.

Pero habang hinihintay ito, nagsisimula ring maghanap ng options ang Aces sakaling tuluyang umalis ang forward.

Nakikipag-usap din ang Aces sa ibang team para sa posibleng trade.

“Sa ngayon, we’re still wheeling and dealing,” pahayag ni coach Jeffrey Cariaso. “May mga options na nandiyan, pero we’re still exploring kung ayun ‘yung tama for us.”

Iginiit ng coach na bukas pa rin ang pinto para sa Muscle Man.

“We’re hoping for the best,” dagdag niya. “At least for us, sa Alaska, hindi pa nagsarado. We’d still welcome him, hoping na as a professional maglalaro pa rins iya ng maayos.”

Tumanggi na si Cariaso na tukuyin kung ano’ng team ang nakikipag-usap at kinakausap nila. Para na rin daw sa kapakanan ng lahat.

Wala naman daw pinagkaiba ang ginagawa nila sa isinusulong din ng ibang teams sapul nang payagan ng PBA ang trades noong Jan. 4.

“Kasi ngayon we’re exploring,” punto ni Cariaso, “Lahat naman ng teams ganu’n din, explore kung sino p’wedeng ganu’n, baka p’wede si ganito.” (VE)