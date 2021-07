Pinto, Bolts pinisak Aces

IPINAMALAS ni Nards Pinto na kabilang siya sa mga masasandigan ng Meralco Bolts sa pagtulong nito na maitala ang 89-80 panalo kontra Alaska Aces para manatili sa unahan ng ginaganap na 2021 PBA Philippine Cup sa Ynares Sports Center sa Pasig City kagabi.

Kumulekta si Pinto ng 16 puntos dagdag ang apat na rebounds at isang assist sa mga yugto na kailangan ng Bolts ng puntos upang panatalihin ang kanyang koponan sa pagkapit sa kalamangan mula sa matinding paghahabol ng delikadong kalaban na Aces.

“Ginawa ko lang po ang dapat ko na gawin sa team lalo na sa sitwasyon na kailangan namin makapuntos,” sabi lamang ni Pinto, na isinalpak ang isang tres matapos na makalapit ang Aces sa apat na puntos na kalamangan.

“We really foucsed on our defense and it’s good that Nards step up in the games in providing us point when we needed most,” sabi lamang ni Merlaco Bolts coach Norman Black.

Na-ambag sina Chris Newsome ng 14 puntos, 11 rebounds at 6 assists habang may 13 puntos, 2 steals at 1 block ang rookie na si Alvin Pasaol.

May 12 puntos, 8 rebounds at 1 assist naman si Raymond Almazam.

Nakaahon ang Bolts mula sa kabiguan upang itala ang ikaapat na panalo sa limang laro habang nahulog muli ang Aces sa kabiguan tungo sa 2-3 panalo-talong kartada.

Agad na ibinuhos ng Meralco ang 12-4 run sa pagbubukas ng laro upang makontrol ang Alaska na hindi na nalasap ang pagkapit sa abante sa kabuuan ng laro.

Ibingay ni Bong Quinto sa dalawa nitong free throw ang pinakamalaking abante ng Meralco sa 16 puntos sa 49-33 sa ikatlong yugto. (Lito Oredo)