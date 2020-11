Pinsala sa Marikina aabot ng P30B

Tinataya ng Marikina government na aabot sa P30 bilyon ang pinsala ng bagyong Ulysses sa lungsod.

Sa panayam sa telebisyon noong Martes sinabi ni Mayor Marcelino Teodoro, maraming bodega na may imbak na mga produkto ang nalubog sa baha.

“Marikina is an urbanized city, ‘yung bahay dito magkakadikit. ‘Yung missed economic opportunities, merchandise loss, products damaged by the typhoon would run I think up to P30 billion, since we have warehouses in the city damaged by the typhoon storing the products and merchandise or retails and other purposes,” aniya.

Halos 40,000 bahay naman sa lungsod aniya ang nilubog sa baha ni ‘Ulysses’.

Sa kabila rin daw na humupa na ang mga baha sa lungsod ay marami pa ring bahay ang nalibing sa mga putik.

Dagdag niya, maaaring malinis ang mga daanan, maibalik ang kuryente, tubig, telecom, mga kagamitan at pampublikong imprastraktura ngunit ang problema ay nasa indibiduwal na antas, ang kahirapan sa ekonomiya na dulot ng mga pinsala ng bagyong Ulysses.