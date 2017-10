Pinoy zombies lalaganap sa medical marijuana

Posibleng maging ‘zombie nation’ ang Pilipinas kapag naisabatas ang isinusulong na House Bill No. 6517 o Act Providing Filipinos Right of Access to Medical Marijuana.

“If other countries wish to destroy themselves by enabling medical marijuana, then let them create their own problems. We Filipinos certainly do not want to degenerate into a nation of zombies,” pahayag ni Buhay party-list Rep. Lito Atienza.

Ang komento ng kongresista ay kaugnay ng desisyon ng 63 miyembro ng House committee on health na iendorso sa plenaryo para maaprubahan ang panukala na magbibigay ng pahintulot sa mga Pinoy na gumamit ng marijuana para sa ‘therapeutic purposes’.

Inaasahan aniya na maisasalang sa plenaryo ang panukala sa pagbabalik ng sesyon ng Kamara sa susunod na buwan.

Tinutulan umano ng Philippine Medical Association, organisasyon ng professional Filipino physicians ang panukala dahil salungat ito sa polisiya ng estado na mabantayan o maproteksyunan ang ‘well-being’ ng mga mamamayan.

“What makes marijuana even more menacing is that many young Filipinos are known to first experiment on the substance, before they eventually use harder drugs,” paliwanag pa ni Atienza.