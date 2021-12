Pinoy working mom summa cum laude sa Australia

Naiyak ang isang 29-anyos na working mom sa Australia matapos niyang makapagtapos ng abogasya, kung saan dineklara siyang natatanging summa cum laude sa kanilang batch.

Si Zarah Denese Magpantay Tenorio-Ramoso ay nagtapos ng Bachelor of Laws sa Charles Darwin University sa Darwin, Australia nitong Setyembre 17.

“Sobrang overwhelmed po ako. Dati, pangarap ko lang; ngayon, nandito na. Walang hanggang pasasalamat kay Lord dahil palagi po Niya akong ginagabayan,” banggit ni Zarah sa isang panayam.

Ayon kay Zarah, hindi naging madali ang kanyang mga pinagdaanan bago niya nakamit ang tagumpay dahil kinakailangan niyang i-manage ang kanyang oras para sa trabaho, pag-aalaga sa anak at pag-aaral nang full-time.

Inspirasyon aniya ng Pinay ang kanyang pamilya, at gusto niyang suklian ang kabaitan ng kanyang asawa upang maging proud ito sa kanya. Siyempre pa, gusto niyang maging secured ang kinabukasan ng kanyang mga anak.

Nabatid na bumuo ang working mom ng isang routine kung saan ang kanyang oras ay nakalaan sa trabaho, pag-aaral at pamilya. Kaya naman ‘di niya nagagawang lumabas tuwing weekends, wala rin siyang bakasyon at wala silang yaya kaya idinadaan niya ang kanyang anak sa day care saka papasok sa trabaho sa opisina ng Ombudsman sa northern territory at pag-uwi ay susunduin ang anak, aalagaan hanggang sa makatulog at saka siya mag-aaral.

Pero sa kanyang ikaapat na taon sa pag-aaral, namatay ang kanyang tito na itinuring niyang second father at dahil sa pagdadalamhati at kalungkutan ay nawalan siya ng focus sa pag-aaral kung saan nang mga panahong yun ay gumagawa siya ng kanyang thesis.

“Mahirap pero I relied on hard work, prayers and support of the people around me.”

May mensahe rin ang working mom sa mga kababayan sa Australia na nangangarap ding makapagtapos ng pag-aaral: sunggaban ang oportunidad na makapag-aral, lalo na kung Australian citizen sila dahil maaari silang humingi ng financial assistance mula sa gobyerno para makapag-aral hanggang sa sila’y makapagtapos.

“I hope my fellow Filipinos po na makakabasa nito, take the time to get out of their comfort zone and pursue their passion,” banggit pa ni Zarah. (Gene Adsuara)