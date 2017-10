Pinoy workers in demand sa Japan

By Vick Aquino

Mahigit 100,000 trabaho ang nakalaan para sa mga dayuhang manggagawa na nagnanais na magtrabaho sa Japan.

Ayon kay Bernard Olalia, officer-in-charge ng Philippine Overseas Employment Administration (POEA), malaki ang posibilidad na ma­bigyan ng prayoridad ang mga Pilipino.

Ito ay matapos bumuo ng memorandum of understanding (MOU) ang Pilipinas at Japan na maglalaan ng trabaho para sa Filipino skilled and semi-skilled workers­ sa ilalim ng Technical Intern Training­ Program.

Dagdag pa ni Olalia, aprubado na rin ito ng Ministry of Health and Labor ng Japan kaya malaki ang posibilidad na makakuha ng trabaho ang mga Pinoy.

Hinihikayat din ang mga Pinoy na nagnanais mangibang bansa na bisitahin ang POEA website para makakuha ng impormasyon sa mga ahensyang papasukan.