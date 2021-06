Pinoy umabante sa ‘America’s Got Talent’

Pagdating sa pagkanta, nangunguna pa rin ang mga Pilipino sa buong mundo.

Pinatunayan ‘yan ni Peter Rosalita, isang 10-taong-gu­lang na Pinoy na lumaki sa Abu Dhabi, United Arab Emirates.

Sumalang si Rosalita sa au­ditions para sa 16th season ng America’s Got Talent kung saan pinabilib niya ang apat na bi­gating hurado ng nasa­bing timpalak.

Inawit ng Pinoy ang ‘All By Myself’ ni Ce­line Dion, kung saan napanganga niya ang mga hurado dahil sa kanyang taas at ganda ng boses.

Napatayo pa ang mga hurado na sina Heidi Klum, Howie Mandel, Sofia Vergara at Simon Cowell matapos ang performance ni Rosalita.

“You’re amazing! I predict that you’re gonna go far in this com­petition,” reaksiyon ni Mandel.

Nilarawan naman ni Cowell bilang ‘incredible audition’ ang pagkanta ni Rosalita.

“There were parts during that audition which literally gave me goosebumps. You have an amazing voice, an amazing personality, an amazing energy. Everyone is gonna fall in love with you after this audition,” dag­dag ni Cowell.

Nakakuha siya ng apat na ‘yes’ mula sa mga judge at abante sa susunod na round. (Ray Mark Patriarca)