Pinoy tinalagang konsehal sa New England

Bumuo ng kasaysayan sa New England ang isang Pilipino matapos siyang mailuklok bilang kauna-unahang Filipino City Councilor doon.

Si Constantino ‘Coco’ Alinsug na isang community leader at bahagi ng LGBT community ay nanalo sa eleksiyon noong Nobyembre. Ayon sa report ng Phi­lippine Consulate Ge­neral sa New York, si Coco ay isa nang bahagi ng City Council ng Lynn, Massachusetts, USA.

Nanumpa noong Ene­ro 3, 2022 sa kanyang bagong tungkulin si Coco bilang kinatawan ng Ward 3 sa Lynn.

“Aside from being the first city councilor of Filipino descent in New England, Alinsug is also the first openly gay political candidate to make it to the city council,” saad sa report.

Si Coco ay tubong Cebu at nag-migrate sa Estados Unidos noong 1996.

Bukod sa pagiging community leader ay isa rin siyang volunteer worker sa Lynn na lumalaban sa mga isyu gaya ng social justice, HIV/AIDS prevention, LGBT youth, at culture and the arts.

Noong siya ay nasa Pilipinas pa, nabatid na isa si Coco sa foundin­g leaders ng National Youth Commission of the Philippines. Hindi rin siya bago sa politika dahil ilan sa mga kamag-anak niya ay politiko sa Cebu. (Tina Mendoza)