Pinoy student film wagi sa Ireland

Nanalo sa Fresh International Film Festival sa Limerick, Ireland ang isang short film na gawa ng mga mag-aaral ng Alaminos City National High School sa Pangasinan.

Ang “Sa Layag ng Bangkang Paurong” ang nagkamit ng Best International Documentary Film award, at tinanghal na isa sa mga international winner ng 2021 Young Filmmaker of the Year Awards noong Marso 28.

Sa 15-minutong docu na dinirehe ni Mark Giddel Liwanag, kinuwento ang buhay ng mga batang mangingisda sa Alaminos at kung paano nila pinagsasabay ang trabaho at pag-aaral.

Batay sa Commission on Population and Development, ang nasabing short film ay bahagi ng 4th Adolescent Health and Development Film Festival ng PopCom Region 1 noong 2019. (Riley Cea)