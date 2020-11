Pinoy scientist wagi sa Canada

Tinanggap ng isang Pinoy kamakailan ang prestihiyosong Dorothy J Killam Memorial Graduate Prize sa Alberta, Canada dahil sa mahusay nitong pananaliksik tungkol sa bagong paraan ng pagkontrol sa pagkalat ng mountain pine beetle epidemic.

Tubong Sta. Cruz, Laguna si Albert Remus Rosana, at nagtapos sa kursong BS Biology mula sa University of the Philippines sa Los Baños (UPLB) noong 2005. Taong 2016 naman nang simulant niya ang kanyang doctoral degree sa University of Alberta at sinasagawa ang pananaliksik sa pine beetle epidemic na nagbabanta sa kagubatan at ecosystem sa Canada.

Nagpaabot naman ng pagbati si Philippine Consul General to Calgary Zaldy Patron, aniya “Mr. Rosana’s remarkable achievement is a testament that Filipinos can excel academically, including in research, and be among the best in the world.”

Kasunod ng pagkakapili sa Killam prize, pinagkalooban si Rosana ng kabuuang CAD100,000 o tinatayang P3.6 milyong grand sa susunod na dalawang taon. Nabatid na pinipili ang mga awardee batay sa academic achievement, research proposal, mga liham ng rekomendasyon, at mga katangian bilang lider ng isang estudyante.

Taon-taon umanong ibinibigay ng unibersidad ang nasabing parangal sa pinakamahusay na Killam Memorial Scholarship recipient, at tinuturing na pinakamataas na award na pinagkakaloob ng nasabing institusyon.