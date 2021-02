Pinoy sa US pinag-iingat sa anti-Asian attack

Dapat umanong mag-ingat ang mga Pilipino na nasa Amerika sa kasagsagan ng dumaraming insidente ng hate crimes laban sa mga Asyano sa naturang bansa.

Sa isang pahayag, pinabatid ng Philippine Embassy sa Washington na nababahala sila sa pagdami ng atake sa mga Asian-American sa iba’t ibang bahagi ng United States.

Naiulat kamakailan ang mga nakawan at pag-atake sa mga Chinatown sa ilang pangunahing lungsod sa US, habang talamak naman sa social media ang pandemic-related racism na tinitira ang mga Asian-American.

Naa-appreciate umano ng embahada ang mabilis na aksiyon ng mga lokal na awtoridad para mahuli ang mga umaatake sa mga Asyano.

“However, we call on federal, state and local authorities to further ensure the protection of persons of Asian descent, including Filipinos,” saad ng embahada kahapon.

“Filipinos are advised to exercise utmost caution in view of these incidents,” dagdag nito.

Sinumang Pinoy na makararanas ng pag-atake ay dapat anilang tumawag agad at iulat ang insidente sa 911. (Riley Cea)