Pinoy sa Singapore sapol ng monkeypox

Isang Pinoy sa Singapore ang nagpositibo sa monkeypox.

Ito ang kinumpirma ng Department of Foreign Affairs (DFA) matapos makarating sa kanila ang ulat.

“There is one reported case of a Filipino male in Singapore who has been infected with monkeypox. (The Philippine Embassy in) Singapore is monitoring the case,” ayon kay Ma. Teresita Daza, spokesperson ng DFA.

Ayon sa Singapore Ministry of Health (MOH), ang pasyente ay isang 31-anyos na lalaki na nagposi¬tibo sa monkeypox matapos ang ginawang pagsusuri noong Hulyo 25.

Nabatid na nagkalagnat ang Pinoy, nagkaroon ng rashes sa mukha at sa perianal region hanggang kuma¬lat sa ibang bahagi ng kanyang katawan.

Nauna rito ay na-admit sa Singapore General Hospital ang Pinoy noong Hulyo 24.

Sa bulletin na inilabas noong Hulyo 25, sinabi ng MOH na nasa stable na kondisyon ang pasyente at hindi rin ito iniugnay sa mga kaso ng monkeypox na unang inanunsiyo sa Singapore.

Matatandaang iniulat ni Department of Health Undersecretary Beverly Ho sa Laging Handa public briefing sa Malacañang noong Biyernes ang unang kaso ng monkeypox sa bansa na isang 31-anyos na Pinoy na bumalik sa bansa na nagpositibo sa reverse transcription-polymerase chain reaction test noong Hulyo 28.

Ayon sa World Health Organization (WHO) ang monkeypox ay miyembro ng Orthopoxvirus genus sa pamilya ng Poxviridae. Ito ay pangkaraniwang self-limited disease na may sintomas na tumatagal ng dalawa hanggang apat na linggo.

“It is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal, or with material contaminated with the virus. It can be transmitted from one person to another by close contact with lesions, body fluids, respiratory droplets, and contaminated materials, such as bedding,” ayon pa sa WHO.(Juliet de Loza-Cudia)