Pinoy sa Morocco sasagipin ng POLO

Madali nang masasaklolohan ang mga manggagawang Pinoy sa oras ng kanilang panganga­ilangan nang magtatag ang Pilipinas ng overseas labor office sa bansang Morocco.

“Before, there was no labor section here in Morocco. This country used to be under (the Philippine Embassy in Libya) so the labor attaché would come here maybe twice or thrice in a year so he was not in a position to really focus and study how to make changes in making our workers properly documented,” ani Labor Attaché Dominador Salanga.

Nabatid na ilang taon ding hawak ang mga OFW ng North African state sa hurisdiksyon ng Philippine Embassy sa Madrid na kalaunan ay nalipat sa Philippine Embassy sa Tripoli.

Nagsimula naman ang operasyon ng Philippine Overseas Labor Office (POLO) sa Morocco noong Marso 2021.

Nabatid na nasa 4,600 ang bilang ng mga Pinoy sa nagtatrabaho sa Morocco.