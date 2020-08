Pinoy sa Abroad na nagka-COVID halos 10K na

Nadagdagan pa ng 15 Pinoy na nasa abroad ang tinamaanng COVID-19, kaya umakyat na sa kabuoang 9,893 ang kaso ng mga ito.

Ayon sa Department of Foreign Affairs (DFA), bukod sa dagdag na kaso, may tatlo pang Pinoy ang nasawi sa Americas region habang 19 naman ang nadagdag sa mga gumaling mula sa nasabing rehiyon kabilang pa ang Asia Pacific at Europe.

Umakyat pa sa 5,842 ang gumaling habang nasa kabuoang 725 ang nasawi.

“Compared to last week’s percentages, the total number of Filipinos who have recovered from Covid-19 slightly decreased to 59.09 percent of the total confirmed cases, while those who are under treatment increased to 33.62 percent,” ayon sa DFA.