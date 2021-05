Pinoy Nurse of the Year sa UK

Kinilalang Nurse of the Year ang isang Pilipino dahil sa pagtulong sa mga kapwa health worker at kababayan sa Oxfordshire, United Kingdom.

Isang nurse si Jose Ariel Lanada sa Oxford University Hospitals (OUH) NHS Foundation Trust.

Nagwagi siya bilang BAME (Black, Asian, and Minority Ethnic) Nurse of Year sa ginanap na virtual 2021 National BAME Health and Care Awards noong Mayo 6.

Taong 2019 inilunsad ang National BAME Awards ng isang grupo ng mga passionate volunteer mula sa health at care sector.

Layunin ng kanilang mga award na kilalanin ang mga national health service staff na may BAME background.

Isinilang si Lanada sa Iloilo. Nagtapos siya sa Central Philippine University at nagtrabaho sa Iloilo Mission Hospital.

Matapos ay nanirahan siya sa Oxfordshire noong 2002.

Kasalukuyan siyang Divisional Educational Lead for the Neurosciences, Orthopaedics, Trauma, Specialist Surgery, Children’s and Neonates Division ng OUH NHS Foundation Trust.

Si Lanada ay chair din ng OUH Black Asian and Minority Ethnic Network sa Oxford University Hospitals; presidente ng Filipino Nurses Association UK; chairman ng Filipino Community of Oxfordshire at associate lecturer sa Oxford Brookes University. (Issa Santiago)