Pinoy nga gi-hostage sa mga pirata sa Togo, namatay

Usa ka Pilipino nga crew member sa usa ka Greek oil tanker ang namatay human kini gihimong hostage sa mga pirata sa Togo.

Matud sa manager sa European Products Carriers Ltd, nakalingkawad ang tulo ka mga lalaki dihang gibuhian sa mga pirata, usa niini gikan sa Piipinas.

Apan namatay ang ika-upat nga crew member ug gipahibalo na sa pamilya niini ang nahitabo nga pagkamatay sa ilang sakop sa pamilya.

“It is with great sadness, however, that the managers must confirm that the fourth crew member, a Filipino national, kidnapped and held hostage, has died,” matud sa pamahayag sa kompanya niadtong Biyernes.

Giklato udab sa statement nga wala patya sa mga pirata ang Pinoy crew kun dili namatay kini tungod sa sakit.

“A full investigation is underway into the situation, but it is understood that his demise was not as a result of any actions by those holding the crew hostage but due to illness,” pagpasabot sa statement.

Matud sa Togolese Navy, usa ka armadong grupo ang mibabag sa Elka Aristotle Tanker, nga nagmalamouson bisan pa nga gisuwayan pagsanta sa mga guwardiya.

Dinhi nakuha ang upat ka crew sa maong tanker, diin duha niini mga Pinoy.