Pinoy naging ka-penpal ni ex-US President George H. W. Bush

Isang Filipino ang naging ka-penpal ng yumaong dating Pangulo ng Estados Unidos na si George H. W. Bush.

Si Bush din ang nag-sponsor sa 7-taong gulang na bata sa Pilipinas sa loob ng sampung taon.

Hindi nagpakilala si Bush na siya ang dating Pangulo ng Amerika dahil gumamit siya ng pseudonym na ‘George Walker.’

Ang Compassion International, isang non-profit organization na siyang tumutulong sa mga batang naninirahan sa mahihirap na komunidad sa buong mundo, ang siyang naging daan sa pag-isponsor sa batang si Timothy.

Sa loob ng sampung taon, nagpapadala ng pera si Bush upang magamit ni Timothy sa edukasyon, mga extra-curricular activity at ma­ging sa pagkain.

Ang unang liham na ipinadala ni Bush kay Timothy ay noong Enero 24, 2002 at nakakuha ng kopya nito ang CNN.

“Dear Timothy,

I want to be your new pen pal.

I am an old man,77 years old, but I love kids; and though we have not met I love you already.

I live in Texas- I will write you from time to time- Good Luck. G. Walker”

Dahil sa seguridad, sinusuri pa ng security team ni Bush ang bawat sulat na ipinapadala ni Timothy subalit sa bandang huli ay tumulong na rin si Wes Stafford, presidente ng Compassion, sa trabahong ito.

Ayon sa security team, gusto lang nilang bigyan ng proteksiyon ang bata dahil baka maging target ito ng mga gustong manakit kapag nalaman na ka-penpal nito ang dating pangulo ng Amerika.

Minsan umanong nagkaroon ng security breach nang ipadala ni Bush kay Timothy ang larawan ng alagang asong si ‘Sadie’ at ang pahayag na sa White House siya magpapasko.

Nalaman lang ni Timothy kung sino ang taong nag-sponsor sa kanya nang makatapos siya sa program kung saan lumipad sa Pilipinas ang executive assistant ni Stafford upang siya ang personal na magbunyag sa pagkakilanlan ng sponsor.

Nabigla umano si Timothy at hindi makapaniwala na sa loob ng sampung taon na pakikipagpalitan niya ng sulat sa kanyang ka-penpal ay ang dating pangulo pala ng Estados Unidos ito.