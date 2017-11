Pinoy nagdarasal para kay Laura sa Miss World

Ngayong gabi na magaganap ang Miss World 2017 sa Sanya City Arena, China. Kaya naman kahapon pa lang ay aligaga na ang lahat sa pagboto para sa mga kandidata na papasok sa top 40.

At siyempre, todo-kampanya na rin ang pambato ng Pilipinas na si Laura Lehmann, na kahit sinasabing mahigpit ang laban ngayon, buo ang paniniwala ng mga Pinoy na masusungkit nating muli ang korona, na una ngang ipinatong kay Megan Young nung 2013.

Sa bayanihan na ipinapakita ng mga Pinoy kahapon hanggang ngayong umaga, sa pamamagitan ng pagboto, malay natin, suwertehin tayo.

Pero, ang mas nakaka-touch sa ganito, kahit ang mga sikat na artista ay todo-kampanya rin para kay Laura. Na-touched nga si Laura sa gesture ni Nadine Lustre na nag-post pa ito ng pakiusap niya na iboto nga si Laura.

Mababasa mo rin sa social media ang pagdarasal, paghingi ng prayers para kay Laura. Ayaw nga nating maramdaman ulit ang nangyari kay Mariel de Leon sa Miss International na bokyang-bokya talaga.

Well, good luck Laura!

Ayra sa I-Bilib

Sa I-Bilib ngayong Sunday, ang Starstruck na si Ayra Mariano ay magbabalik para maki­pag-experiment with Chris Tiu, kasama sina James and Roadfill ng Moymoy Palaboy, tungkol sa isang wheel that boome­rangs and on cups that mi­mic train wheels on railroad tracks.

At sa Bilibabols, I-bilibers will be challenged to play a game using giant stretching garter. A merry-go-round powered by humans?

To see is to believe naman sa Discover Science! Plus, Ayra has a life hack for cloudy eyeglas­ses using just soap! Abangan lahat ‘yan bukas ng umaga sa GMA.