Pinoy na turista abroad kaunti pa

Nananatiling mababa ang bilang na umaalis na Pinoy turista sa Ninoy Aquino International airport (NAIA) kahit na inalis na ang departure restriction at payagan ang non-essential outbound travel.

Base sa datos, 95 Pilipino lamang ang umalis sa NAIA na may tourist visa, na kabilang sa 1,172 na nangibang bansa

“The number of travelers remain low,” It could be mean that Filipinos still feel hesitant to travel internationally during the pandemic,” saad ni Bureau of Immigration Commissioner Jaime Morente.

Sa kasalukuyan, tanging mga Pinoy, kanilang asawa at menor de edad na anak ang pinapayagan makapasok sa bansa na may tourist visa.

Ang mga pinapayagang makapasok sa bansa ay kinakailangan na mag-secure ng entry visa sa mga embahada o consulate ng ‘Pinas bago ang kanilang arrival. (Otto Osorio)