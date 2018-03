Pinoy na illegal recruiter sa ibang bansa kakalusin

Nagbabala ang Philippine Overseas Employment Administration (POEA) laban sa mga Filipino na sangkot sa illegal recruitment at human trafficking sa labas ng bansa na puwede pa rin silang madakip at kasuhan sa ilalim ng mga umiiral na batas ng Pilipinas.

Ayon kay POEA Administrator Bernard Olalia, may mga paraan na puwedeng gamitin ang pamahalaan upang maibalik sa bansa ang mga illegal recruiter at human trafficker upang ipagharap ng kasong kriminal.

“Even if offenders hide in remote parts of the world, the government can ask for their extradition to face charges in the country,” pahayag ni Olalia sa dinaluhang Global Online Conference of Overseas Filipinos na ginanap sa Pasay City.

Inihayag naman ni Jeffrey Valdez, vice consul ng embahada ng Pilipinas sa Moscow na may 90 hanggang 95 porsiyento ng tinatayang 5,000 mga Filipino domestics ang iligal na nagtatrabaho ngayon sa Russia dahil walang working visa ang mga dayuhang kasambahay sa naturang bansa.

Sinabi naman ng isang Michelle Rocas na dating overseas Filipino worker sa Hong Kong at Russia, na dapat patunayan ng POEA ang pangako nito na hahabulin at ipaghaharap ng kaso ang mga Filipino na sangkot sa illegal recruitment at human trafficking sa Hong Kong at Russia.

Binanggit pa ni Rocas na isang Pinay at kapatid nito ang nag-o-operate ng recruitment agencies sa Hong Kong at patuloy na nakakapagpadala ng mga Filipino domestics sa Russia.

Sinabi naman ni Olalia na walang trabaho sa Russia para sa mga Pinay domestic helper dahil walang working visa na binibigay ang naturang bansa para sa mga dayuhang kasambahay kung kaya’t isang paglabag sa batas ng Pilipinas ang naturang gawain. (PNA)