Pinoy marino dedo sa Indian variant

Nasawi ang isang tripulanteng Pinoy ng MV Athens Bridge na nagpositibo sa B.1.617 COVID variant na na-detect sa India.

Kinumpirma ni Health Usec. Maria Rosario Vergeire na ang lalaking seafarer ay nasa Parañaque at namatay nakaraang linggo.

Hindi pa inilalabas ng DOH ang kumpletong profile ng pasyente na kabilang sa apat na kaso ng Indian variant na lulan ng MV Athens Bridge na in-admit sa pagamutan sa Maynila.

Gayunman ay sinabi ni Vergeire na nakarekober at nagpapagaling ang tatlong iba pa na pawang dinapuan ng Indian variant.

Nalaman na may siyam na seafarer ng MV Athens Bridge ang na-detect na may B.1.617 variant.

“The rest of the members of the crew were already tagged as recovered. Ibabalik na po sa kanilang mga local government,” ayon kay Vergeire sa ginanap na online briefing.

Samantala, nakabalik na sa kanilang bayan ang dalawang unang dinapuan ng Indian va­riants matapos na magnegatibo sa COVID-19 test.

Habang patuloy pang mino-monitor ang isang seaman na galing sa Belgium na na-detect na may Indian variant. (Juliet de Loza-Cudia)