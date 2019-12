Pinoy lodi sa iba’t ibang larangan

Sa nakalipas na mga taon, maraming Pilipino ang kinilala sa ibang mundo dahil sa iba’t ibang katangian at galing na kanilang ipinakita. Ilan sa kanila ay ang mga sumusunod:

Mga nagpabago sa siyensya

Marso 4, 2010 kabilang ang national scientist na si Lourdes J. Cruz sa limang ginawaran ng L’Oreal-UNESCO Awards for Women in Science dahil sa pagkakadiskubre ng conotoxin na likha ng ilang marine snail na puwedeng gawing painkiller at gamitin para sa pag-aaral kung paano gumana ang utak ng tao.

 Agosto 31, 2010 kabilang ang mga Pinoy physicist na sina Christopher Bernido at Ma. Victoria Carpio-Bernido sa mga ginawaran ng Ramon Magsaysay Awards dahil sa kanilang ma­kabagong pamamaraan ng pagtuturo ng physics gamit ang teknolohiya sa malalayong lugar.

 Mayo 25, 2016 ginawaran si Arianwen Rollan ng Qatar Foundation First Award for Research and Development sa larangan ng medi­cal science sa ginanap na Intel International Science and Engineering Fair dahil sa kanyang malunggay anti-turmor research. Nag-aaral si Rollan sa Cebu City National High School at kabilang sa walong mag-aaral sa Pilipinas na lumahok sa nasabing event.

 Hulyo 2, 2016 nagwagi si Nasif Cali, grade 6 student mula sa Denaig Elementary Schoo sa Lanao del Norte, sa ginanap na Children’s Design Competition 2016 ng World Food Program sa Rome, Italy. Ang kanyang disenyo ang napili mula sa 70 kalahok.

 Enero 22, 2019 kinilala ang husay ng iskultor na si Rogel Cabisidan ng Paete, Laguna matapos magwagi sa 28th Edition ng International Ice Carving­ Competition sa France.

 Agosto 2, 2019 pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Proclamation No. 781 upang igawad ang titulong National Scientist kay Emil Javier, isang plant geneticist at agronomist na nagsilbi rin bilang ika-17 presidente ng University of the Philippines. Ang parangal ay bilang pagkilala sa kanyang mga kontribusyon sa agrikultura.

ISDApp wagi sa US

Mula Hulyo 22 hanggang 24, 2019 bumisita sa Aeronautics and Space Administration (NASA) Kennedy Space Center sa Florida ang grupo nina Revbrain Martin; Marie Jeddah Legaspi; Julius Czar Torreda; Matthew Concubierta; at Migs de Guzman, makaraang magwagi sa app-making challenge.

Tinawag na Team iNON ang grupo, na natalo ang higit 1,300 team na lumahok sa NASA contest, kung saan host ang US embassy sa Pilipinas noong Oktubre 2018.

Panalo ang grupo na lumikha ng ISDApp na maka­tutulong sa mga mangingisda na makita ang impormas­yon hinggil sa panahon at kondisyon ng karagatan.

Pinoy na Santo

Agosto 28, 2019 ginanap ang isang Solemn Opening Celebration sa Immaculate Conception Cathedral sa Cubao, Quezon City para sa beatification at canonization ni Darwin Ramos upang maging isang santo. Si Ramos na ipinanganak noong Disyembre 17, 1994 ay pumanaw noong Set­yembre 23, 2012 dahil sa Duchenne muscular dystrophy.

Bago pa si Ramos, una nang nagkaroon ng Pinoy na Santo sa katauhan ni Pedro Calungsod. Una siyang na-beatify noong Marso 5, 2000 ni Pope John Paul II at opis­yal na ginawa ang canonization sa kanya noong Oktubre 21, 2012 ni Pope Benedict XVI.

8 Pinoy sa Asian Scientist 100

Walong Pilipino ang kinilala ng Singapore-based magazine Asian Scientist at kasama sa taunang Asian Scientist 100 nito. Kabilang dito sina: Artemio Salazar ng University of the Philippines Los Baños; Rosalinda Torres ng Department of Science­ and Technolo­gy; Ricardo Balog ng University of Santo Tomas; Elmer Dadios ng De La Salle University; Charissa Marcaida Ferrera ng UP Diliman; Marissa­ pag­licawan ng DOST; Rody Sy ng UP Manila; at Gay Jane Perez ng UP Diliman.