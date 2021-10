Pinoy imbentor bumida sa Singapore

Isang Pinoy engineer ang nagwagi ng Tan Kah Kee Young Inventor’s Award sa Singapore para sa kanyang naimbentong suit na inspired sa superhero na si ‘Ironman’.

Ayon sa engineer na si Dr. Rainier Natividad, pinangalanan ang imbensyon na ARMAS, na puwedeng suotin sa pang-araw-araw upang magbigay proteksiyon sa magsusuot nito.

“It’s unique in that it’s an all-fabric construction. We don’t use anything metallic. As a result, our suit is incredibly light and it can be worn just like you’re wearing normal clothing,” pahayag ni Rainier, na siyang CEO designate ng ArmasTec na nag-develop ng imbesyon.

“As an engineer coming from the Philippines, we don’t usually get the chance to win awards like this so you can imagine I was super giddy during the ceremony,” dugtong pa niya.

Ang naturang suit umano ay maaaring ga­mitin sa sektor ng cons­truction, delivery at healthcare.

Samantala, ang na­ging ka-partner naman ni Rainier sa proyekto ay ang COO designate ng ArmasTec na si Serene Wong.

Umaasa ang dalawa na mabibigyan ng lisensya ang ARMAS upang maibenta sa merkado. (Mark Joven Delantar)