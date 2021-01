Pinoy hirap sa English kaya apektado math, science – solon

Hinimok ni Cebu Rep. Eduardo Gullas ang Department of Education para palakasin ang English bilang wikang panturo sa lahat ng antas, kasunod ng pagbaba ng performance ng mga Pilipinong mag-aaral sa pagbabasa, math, at science.

Aniya ang mababang kasayanan sa reading at kasanayan sa pag-unawa ng English ay nakakaapekto sa sa math at science subject ng mga mag-aaral.

“Clearly, a student who cannot readily understand English will have difficulty solving math or physics problems couched in English,” giit niya.

Kailangan umanong pondohan ang training sa mga guro para sa pagtururo ng English.

Kaugnay ito sa lumabas na pag-aaral sa mga Grade 4 student kung saan nakakuha ng pinakamababang score ang bansa kumpara sa iba pa sa 58 bansang kalahok sa pananaliksik.