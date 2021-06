Pinoy folk dancer bibida sa Bulgaria festival

Hindi lang isang beses kundi tatlong beses na itatampok sa folklore festival sa Bulgaria ang isa sa tanyag na sayaw ng mga Pinoy na folk dance.

Ito ay bunsod ng gagawing pagtatanghal ng Filipino folk dancer na si Eric Solano na miyembro ng Parangal Dance Company sa Bulgaria.

Sa isang online news, ibinahagi ng California-based artistic director ang magandang balita sa kanyang paglahok sa 25th edisyon ng International Folklore Festival Vitosha sa Sofia sa Hulyo 12 hanggang 17, 2021.

“I’ll be dancing my way learning and traveling in Bulgaria this coming July and proud to represent my dance family Parangal and our country Philippines at Vitosha international festival in Bulgaria,” pagmamalaki ni Solano sa GoodNewsPilipinas.com.

Maliban sa nabanggit na aktibidad ay nabatid na magiging bahagi rin si Solano ng International Folklore Festival “The Folklore Magic” mula July hanggang 18-22, 2021 sa Mezdra, at International Folklore Festival “Srebarna Pafta” sa July 22-24, 2021 sa Kyustendil, pawang sa Bulgaria.

“I stand on the shoulders of our indigenous culture bearers and elders sharing their teachings and keep my Parangal Pamilya in my mind and heart in my journey. Lakbay Natin to!” ayon pa kay Solano.

Kabilang sa mga sayaw na itatanghal ni Solano ay Maguindanaon, Ta’u Sug, at Yakan kung saan ay itatampok niya ang indigenous attires ng Kalinga, Panay Bukidnon, Agusan Manobo, Meranao, Ata Bagobo at Talaandig.