Pinoy doktor sa US nabakunahan na

Naturukan na ng COVID-19 vaccine mula sa Pfizer/BioNTech ang isang Pilipino na doktor na nakabase sa Amerika.

Kinuwento ni Willard Palustre ang kanyang karanasan nang siya’y makatanggap ng bakuna.

“Parang flu shot lang. I would say may konting — a little bit of swelling. ‘Yun lang but wala naman akong… hindi ako nagkaroon ng respiratory symptoms. I didn’t have any fever. There’s no allergic reaction as well,” saad ni Palustre sa ’24 Oras’.

Apat na araw na ang nakalilipas buhat nang mabakunahan ang naturang doktor at naging maayos naman ang kanyang pakiramdam.

Sa Estados Unidos, awtorisado na para sa emergency use ang Moderna at Pfizer vaccine.