Pinoy direk sinungkit Asian top film

Muling napamalas ang husay ng Pinoy nang kilalanin ng Asian Movie Pulse (AMP) ang award-winning film ng director na si Arvin Alindogan Belarmino, na ‘Tarang Life’s Pedal’.

Nanguna sa 22 Best #SubmitYourFilm Movies ng AMP para sa taong 2020 ang 17-minute short film ni Belarmino, na tumatalakay sa kahirapan sa Pilipinas.

Sa review na ginawa ni Panos Kotzathanasis ng AMP para sa Life’s Pedal, nilarawan ito bilang pelikula na “manages to be harsh, realistic and artful at the same time while avoiding the reef of the misery porn with flying colors.”

Pinuri rin ng AMP review ang pamamaraan ni Belarmino para ipakita ang kanyang pananaw sa kahirapan gamit ang mala-dokumentaryong istilo.

Bago ito, napanalunan din ng nasabing pelikula ang Best Film Award sa Interfilm Berlin – Short Film Festival in Germany noong Disyembre.

Malaking karangalan ang sinungkit ni Belarmino dahil ito ang unang pagkakataon na napanalunan ng Pinoy ang parangal mula sa nasabing film festival, na isang qualifying festival

Para sa Academy Award.