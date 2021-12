Pinoy chemist binida ng Japan sa nuclear project

Kinilala ng Japanese government ang galing ng isang Filipino chemist na si Dr. Angel T. Bautista VII sa kanyang pagsasaliksik sa proyekto na nag-assess sa radioactive contamination mula sa Fukushima Daiichi nuclear power plant accident sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagtingin sa Iodine-129 content sa coral cores sa northeastern coast ng bansa.

Ayon kay DOST Secretary Fortunato “Boy” T. dela Peña, si Bautista umano ang nanguna sa DOST-PNRI’s Nuclear Materials Research Section, na kilala bilang Excellent Researcher ng Forum for Nuclear Cooperation in Asia (FNCA) Breakthrough Prize 2021.

Nabatid na ang 2021 FNCA Breakthrough Prize ay ipinagkaloob kay Bautista ng Cabinet Office ng Japanese government nitong Disyembre 9.

“He was recognized for his research on the DOST-PCAARRD (Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development) funded project, “Screening for radionuclide contamination from the Fukushima accident by Iodine-129 measurement in corals from the Philippines”,” ayon kay de la Peña .

Inalam umano ng team ni Bautista ang contamination levels, geographical extent, at ang impact o banta ng “radioactive contamination” sa populasyon sa pamamagitan ng pag-iimbestiga sa 129I sa Philippine corals samples na kinolekta sa Cagayan, Aurora, at Camarines Norte.

Matagumpay na nagawa ng team ni Bautista ang reconstructing ng past variations sa sea surface temperature kung saan 97% ang accuracy.

Ang FNCA meetings at project activities ay nilalahukan ng Australia, Bangladesh, China, Indonesia, Kazakhstan, Korea, Malaysia, Mongolia, Philippines, Thailand at Vietnam.

Si Bautista ay nagsisilbing FNCA national project coordinator ng Pilipinas kaugnay sa climate change. (Juliet de Loza-Cudia)