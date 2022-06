Pinoy chef nakasungkit ng ‘Michelin star’

ISA pang restaurant sa Amerika na pag-aari ng Pinoy ang nabigyang-pagkilala ng prestihiyosong Michelin Guide, na naggagawad ng star para sa mga mahuhusay na negosyo na bukod sa magandang serbisyo ay masarap din ang inihahaing pagkain.

Matapos makatanggap ng Michelin star ang Kasama restaurant, binigyang pagkilala naman kamakailan ang Soseki Modern Omakase na pag-aari ng Pinoy chef na si Michael Collantes.

Ang Soseki ay isang 10 seater-restaurant sa Florida. Hatid nito ang multi-course Japanese dining experience. Ilan sa mga putaheng hinahain nito ay ang kanilang Bafun Uni mula sa mga green urchins galing Hokaido, Japan.

Patok rin ang kanilang gawang Orlando na Sushi at Toro, Hitokuchi course na talagang fresh na fresh ang mga rekadong gi­namit, at A5 Beef. Mayroon silang parnertship sa mga local farmer, grower at artisan ng Florida upang makasigurong fresh ang lahat ng mga rekadong gamit nila.

Sa isang Instagram post, pinahatid ng management ng Soseki ang kanilang pasasa­lamat sa nasabing natanggap na parangal. “What an honor it is to be recognized by our peers and Michelin. We want to say a heartfelt thank you to every guest who has come through our doors and continue to support what we have done in just 1 short year of opening,” caption sa IG post ng Soseki.

Pinasalamatan rin ng Soseki ang mga naging kasama nila sa naging tagumpay nilang ito.

“Thank you to our amazing partners, producers, growers and vendors who continue to work so closely with our team and vision. This award is a testament of a community coming together and displaying their passion and talent.”

Si Collantes ay 20 taon nang nasa hospitality and culinary industry. Naging parte rin siya ng MGM Grand at Ritz Carlton. Nakasama na rin niya ang ilan sa mga world-renowed chef sa mundo tulad nila Wolfgang Puck, Joel Robuchon, Eric Ripert, Masa Takayama at Jennifer Carroll.

Kabilang sa mga pag-aaring Pinoy resto ni Collantes ay ang Perla’s Pizza, Taglish, at Kamayan Supper Club. (Chris Jovillanos De Luna)