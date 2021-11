Pinoy bumida sa APEC Photo Contest

Muling namayagpag ang talento ng mga Pinoy sa larangan ng photography.

Ito ay matapos silang magsumite ng kanilang mga entry sa 2021 APEC Photo Contest at daigin ang mga dayuhang nagpasa rin ng kanilang mga obra sa kompetisyon.

First prize ang nasungkit ng Pinoy na si Froiland Rivera sa entry niyang “Online Learning.”

Pasok din sa banga ang “A Small Act is A Huge Help” entry ng kababayang si Roxanne Paraiso sa pangalawang gantimpala habang naibulsa naman ni Robert Marrel dela Vega ang Popular Choice Award para sa kanyang obra na “Pandemic: Education and Innovation.”

Ayon sa Department of Foreign Affairs, pumalo ang photo entry sa 1,200 mula sa Australia, Brunei Darussalam, Chile, People’s Republic of China, Hong Kong, China, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Papua New Guinea, Russia, Singapore, Chinese Taipei, Thailand, United States at Vietnam.

Ang APEC Photo Contest na may temang “Join, Work, Grow Together” ay ika-10 taon na.